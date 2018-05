Horror-Drama: «Wahrheit oder Pflicht»

Produzent Jason Blum, von dem auch Titel kommen wie «Happy Deathday», kredenzt uns nun zusammen mit Regisseur Jeff Wadlow ein neues Gruselwerk: In «Wahrheit oder Pflicht» (im Original: «Truth or Dare») lässt sich Studentin Olivia von einer Freundin dazu überreden, ihre Ferien in Mexiko zu verbringen.

Dort landet sie schließlich, zusammen mit anderen jungen Leuten, in einer mysteriösen Höhle. Während des Partyspiels Wahrheit oder Pflicht droht die Stimmung zu kippen, als einer der Anwesenden von einem Fluch berichtet.

Wahrheit oder Pflicht, USA 2018, 101 Min., FSK ab 16, von Jeff Wadlow, mit Violett Beane, Lucy Hale, Tyler Posey