«Leave No Trace»: Neues von Debra Granik

Jetzt lanciert Granik erneut ein Drama, in dem es um am Rande der Gesellschaft lebende Amerikaner geht. Im Fokus von «Leave No Trace» stehen ein Vater und seine dreizehnjährige Tochter (Nachwuchs-Schauspielerin Thomasin McKenzie). Lange schon leben Will und Tom in einem Waldgebiet am Rande der nordwest-amerikanischen Stadt Portland. Eines Tages aber werden Vater und Tochter entdeckt. Basierend auf dem Roman «My Abandonment» von Peter Rock.

Leave No Trace, USA 2018, 109 min, FSK noch nicht vergeben, von Debra Granik, mit Ben Foster, Thomasin McKenzie, Dana Millican