«Maria by Callas» - Dokufilm über die «Göttliche»

«Maria by Callas» zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial der legendären Sängerin aus einem Interview mit dem britischen Star-Journalisten David Frost. Callas gab das Interview 1970 - es wurde aber nie gesendet. In dem Gespräch gibt Callas, die 1977 im Alter von nur 53 Jahren in Paris starb, einen schonungslosen Blick in ihre zerrissene Seele.

Maria by Callas, Frankreich 2017, 113 Min., FSK ab 0, von Tom Volf, mit dokumentarischem Material von Maria Callas, Aristoteles Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, u.a., http://mk2films.com/en/film/maria-by-callas/