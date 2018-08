«Mein Name ist Somebody»: Terence Hill kehrt zurück

Comeback

Berlin (dpa) - Terence Hill (79) ist zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder in einem Kinofilm zu sehen. Der Titel «Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück» lässt an 70er-Jahre-Western mit vielen klatschenden Ohrfeigen und wilden Raufereien an der Seite von Haudrauf Bud Spencer denken.