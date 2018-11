«Peppermint»: Jennifer Garner als Racheengel

Mitansehen muss das Riley North, die Mutter, die schwer verletzt überlebt. Fünf Jahre später aber hängen dann die Leichen der Schützen an einem Riesenrad auf genau diesem Jahrmarkt. Und auch der Richter, der die Täter damals hat laufen lassen, stirbt. In «Peppermint - Angel of Vengeane» spielt Jennifer Garner eine Frau, die von der liebenden Mutter zum Racheengel wird.

Regisseur Pierre Morel hat mit Filmen wie «96 Hours» reichlich Action-Erfahrung.

Peppermint - Angel of Vengeance, USA 2018, 96 Min., FSK ab 16, von Pierrel Morel, mit Jennifer Garner, John Ortiz, Juan Pablo Raba