Politik oder Kasse? «Brechts Dreigroschenfilm»

Auch die damals aufstrebende Filmindustrie interessierte sich für die Geschichte über den Kampf zwischen einem Bettlerkönig und einem Gangster. Doch die Kinopläne endeten mit einem Eklat. Während Brecht ein politischer Film vorschwebte, wollten die Produzenten mit fröhlicher Unterhaltung Kasse machen.

Joachim A. Lang, viele Jahre Leiter des Brecht-Festivals in Augsburg, hat die turbulenten Ereignisse von damals nun verfilmt. In «Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm» spielt Lars Eidinger den Dramatiker. In weiteren Rollen sind Robert Stadlober, Tobias Moretti, Hannah Herzsprung und Claudia Michelsen zu sehen.

Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm, Deutschland/Belgien 2018, 130 Min., FSK ab 6, von Joachim A. Lang, mit Lars Eidinger, Robert Stadlober und Hannah Herzsprung