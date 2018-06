«Renegades»: Auf der Jagd nach einem Unterwasserschatz

Auf dem Weg dorthin geht aber erst einmal einiges zu Bruch - und bleibt mancher Bösewicht auf der Strecke. Action-Spezialist Luc Besson («Taxi», Taken», Transporter») hat das Drehbuch zu dem rasanten Reißer «Renegades - Mission of Honor» geschrieben, der von Steven Quale inszeniert wurde. Die eindringlichen Unterwasseraufnahmen voller morbider Schönheit und großer Gefahr geben dem Action-Film einen besonderen Twist.

In den Hauptrollen sind der großartige Oscar-Preisträger J.K. Simmons («Whiplash») und der kantige Sullivan Stapleton («300: Rise of an Empire») zu sehen. Auch der deutsche Schauspieler Clemens Schick («James Bond 007: Casino Royale») mischt mit - als Bösewicht.

Renegades - Mission of Honor, Frankreich/Deutschland 2017, 106 Min., FSK ab 12, von Steven Quale, mit Sullivan Stapleton, J.K. Simmons, Clemens Schick, Sylvia Hoeks