Romanverfilmung: «Der Buchladen der Florence Green»

Mit Emily Mortimer

Florence Green (Emily Mortimer) will in ihrem Dorf einen Buchladen eröffnen. Foto: capelight pictures

Florence Green (Emily Mortimer) will in ihrem Dorf einen Buchladen eröffnen. Foto: capelight pictures

Berlin (dpa) - Was macht eine Witwe mittleren Alters Ende der 50er Jahre in einem Fischerdorf in England? Wieder heiraten? Andere Damen zum Tee treffen? Florence Green (Emily Mortimer) hat eine andere Idee. Sie öffnet einen Buchladen.