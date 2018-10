«Smallfoot»: Trickfilm dreht die Yeti-Legende um

Doch plötzlich tauchen die Kleinfüßigen in der eisigen Bergwelt auf und die Yetis sind besorgt. Für das Studio Warner Animation übernimmt Karey Kirkpatrick («Ab durch die Hecke») die Regie. In der englischsprachigen Version spricht Channing Tatum die Hauptfigur des jungen Yeti Migo. In weiteren Rollen sind Zendaya, James Corden und Danny DeVito dabei.

Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer, USA 2018, 92 Min., FSK ab 0, von Karey Kirkpatrick, mit den Stimmen von Channing Tatum, James Corden und Zendaya