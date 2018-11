«Suspiria» - Horrormärchen mit Starbesetzung

West-Berlin in den 70ern

Dakota Johnson als Susie Bannion (m) in einer Szene des Films "Suspiria". Foto: -/capelight pictures

Dakota Johnson als Susie Bannion (m) in einer Szene des Films "Suspiria". Foto: -/capelight pictures

Berlin (dpa) - Zuletzt wurde Luca Guadagnino für sein Oscar- nominiertes Liebesdrama «Call Me By Your Name» gefeiert. Jetzt schockt der italienische Regisseur mit einem Horrorfilm.