«Utøya 22. Juli»: Das Grauen verstehen

Der norwegische Regisseur Erik Poppe erzählt in «Utøya 22. Juli» nun von dem Terror: Im Mittelpunkt steht Kaja, eine 18 Jahre alte Teilnehmerin des Jugendcamps. Kurz nach Filmbeginn eröffnet der Attentäter der Feuer und die Kamera folgt von nun an Kaja bei ihrer Flucht über die Insel. 72 Minuten dauerte der Horror auf Utøya. Quasi in Echtzeit erzählt Regisseur Poppe seine Geschichte in einer Mischung aus Drama und Thriller.

Utøya 22. Juli, Norwegen 2018, 93 Min., FSK o.A., von Erik Poppe, mit Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad