«Was uns nicht umbringt»: Tragikomisches Psychodrama

Und dann passiert doch, was der Therapeut im Sinne seiner Professionalität eigentlich stets hat vermeiden wollen. Max verliebt sich in eine seiner Patientinnen: in die spielsüchtige, mit Beziehungsproblemen ringende Sophie. Als Schauspieler sind August Zirner, Barbara Auer, Bjarne Mädel und Peter Lohmeyer zu sehen. (Was uns nicht umbringt, Deutschland 2018, 129 Min., FSK ab 6, von Sandra Nettelbeck, mit August Zirner, Barbara Auer, Jenny Schily)