«Werk ohne Autor»: Von Donnersmarcks dritter Streich

Nun erst bringt Donnersmarck einen weiteren Langfilm heraus. In «Werk ohne Autor» folgt er der Karriere eines Malers, wie sie sich auf dem Weg durch drei verschiedene politische Systeme darstellt. Tom Schilling schlüpft in die Rolle der Hauptfigur; angelehnt ist diese an die Lebensgeschichte des deutschen Malers Gerhard Richter. In weiteren Rollen sind Sebastian Koch und Paula Beer zu sehen.

- Werk ohne Autor, Deutschland/Italien 2018, 188 Min., FSK ab 12, von Florian Henckel von Donnersmarck, mit Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer.