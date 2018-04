„Beständig den Tod vor Augen“

Kultur Neuer Regio-Krimi des Sinner Filmclubs „Athenia“ feiert am 15. April Premiere

Sinn/Dillenburg Fast könnte man von einem Schnellschuss sprechen. Und das passt ja auch zu einem Krimi. Noch nie hat der Sinner Filmclub „Athenia“ in so kurzer Zeit ein Projekt realisiert: Am 15. April feiert „Todgeweiht“ im Dillenburger „Gloria“-Kino Premiere.

