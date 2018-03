premiere

„Bunbury“ im Kellertheater

Premiere Klassiker von Oscar Wilde steht am 17. März auf dem Plan

Wetzlar Es ist ein Klassiker: „Bunbury – The Importance of Being Earnest“ von Oscar Wilde. Die „triviale Komödie für ernsthafte Leute“ in drei Akten hat am Samstag, 17. März, 20 Uhr im Neuen Kellertheater Premiere.

