Konzert

„Bunte Katze“ hört Blues

KONZERT „BlueZhaus“ sind am Samstag zu hören

Wetzlar Die Band „BlueZhaus“ ist am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr in der Kneipe „Bunte Katze“ in Wetzlar, Naunheimer Straße 10, zu hören.

