„Fragen an Schatten“

Ausstellung Wang Yahui zu Gast im Gießener Kunstverein

GIESSEN Die taiwanesische Künstlerin Wang Yahui stellt im Gießener Kunstverein „Fragen an Schatten“. Sie hat ihren komplexen Ansatz in ungewöhnlichen Arbeiten umgesetzt, die genau in den kleinen Kiosk passen.

