„Jedes Bild steht für sich“

Dort zeigt der 57 Jahre alte Satiriker, Autor und Moderator eine weitere kreative Facette – und zwar die des Fotografen. Seine Ausstellung „Weltbilder“ wird bis zum 29. April zu sehen sein. Anlass genug für ein Interview mit dem Multitalent.

Herr Nuhr, mit einem Studium an der ehemaligen Folkwangschule in Essen: Wären Sie lieber ein bildender Künstler geworden?

Dieter Nuhr: Ich bin ja bildender Künstler geworden. Und Bühnenkünstler. Ich konnte Gott sei Dank immer tun, was mir Freude macht.

Sie haben, heißt es, nie aufgehört, Bilder zu produzieren, zunächst als Maler, dann als Fotograf. Scheint so, als hätte der Maler Nuhr gegen den Fotografen Nuhr verloren?

Nuhr: Nein, das hat sich fließend entwickelt. Ich habe irgendwann angefangen, Farbfeldbilder mit der Kamera zu „malen“. Ich habe mit einer selbst gebauten Lochbildkamera so unscharfe Bilder produziert, dass sie wie abstrakte gemalte Bilder aussahen, dann habe ich irgendwann die Motive wieder ins Bild gelassen, in dem ich sie scharf gemacht habe.

Ob Kabarett oder Fotografie – in beiden Feldern kommt es auf die Details an, im Wort wie im Bild. Wie viel des wortgewandten Kabarettisten steckt im Fotografen?

Nuhr: Die Beobachtung der Welt ist dieselbe, ich mache zum Beispiel im Text wie im Bild gerne das Kleine groß und das Große klein. Aber das Medium bedingt selbstverständlich auch die Art der Aussage. Mit Worten kann man Inhaltliches verhandeln, mit Bildern eher Ästhetisches. Mir ist es immer verdächtig, wenn mit Bildern gesellschaftliche Sachverhalte behandelt werden. Bilder sind immer nur Ausschnitte, sie berühren, sind aber selten geeignet, logische Gedankengänge zu transportieren. In Texten kann man die großen Fragen erörtern. In Texten bin ich außerdem eher ironisch, in Bildern mag ich es eher ernst. Es sind zwei unterschiedliche Ausdrucksformen, die derselben Haltung entstammen.

Hätte der Fotograf auch diesen Ausstellungserfolg, wenn es den Kabarettisten nicht geben würde?

Nuhr: Ich glaube eher, dass mir das ab und zu auch im Weg steht, nach dem Motto: Jetzt macht er auch noch Bilder … Man ist dann schnell in der Schublade: Prominente fotografieren ein bisschen … Das Publikumsinteresse ist natürlich größer durch meinen Namen. Es hat also alles Vor- und Nachteile.

Suchen oder finden Sie Ihre Motive und was muss „es“ haben, dass es Sie reizt?

Nuhr: Die Motive finden mich. Ich sehe sofort, ob etwas ein Bild ist oder nicht. Was es dann genau ist, kann ich oft nicht sagen. Aber wenn man die Gesamtauswahl sieht, sieht man, dass das Ganze einen roten Faden hat.

Nutzen Sie Fotobearbeitungsprogramme und sind die für Sie Fluch oder Segen?

Nuhr: Ein Bild musste immer schon entwickelt werden. Die Schritte, die man in der analogen Zeit mit Chemie machte, macht man heute am Computer. Man hat dadurch erheblich mehr Kontrolle. Ein echter Segen. Ich nutze die Programme aber nicht zur Komposition, in dem ich beispielsweise Dinge hineinkopiere, die nicht dagewesen wären. Aber selbst diese Möglichkeit ist kein Fluch. Für den, der es mag, sind das neue Möglichkeiten. Ich betrachte lieber die Chancen als die Risiken.

Ihre Serien beschäftigen sich mit New York und China, Moldawien und Deutschland, Nepal und Lettland, zum Beispiel. Greift es zu kurz, hierbei von Reisefotografie zu sprechen?

Nuhr: Mir ist sehr wichtig, dass die Bilder aus allen Teilen der Welt stammen. Ich versuche, da etwas Globales zu finden. Was das genau ist, weiß ich nicht. Man kann das Reisefotografie nennen, aber ich verbinde mit dem Begriff etwas Dokumentarisches. Meine Bilder dokumentieren nicht. Sie zeigen nicht die Reise, sie sind eher autonom. Jedes Bild steht für sich.

Worin fließt mehr Herzblut: in die Arbeit auf der Bühne oder in die hinter der Fotokamera?

Nuhr: Exakt gleich viel. Ohne die Reisen sähen meine Texte anders aus. Man blickt von außen anders auf die Welt als von innen. Und ohne meine Texte würde ich die Bilder vielleicht weniger abstrakt halten, ich weiß es nicht. Beides gehört für mich untrennbar zusammen.

Können Sie als bekannter Medienmensch hierzulande ungestört fotografieren?

Nuhr: Ich fotografiere ja eher abseitige Plätze. Kein Problem.

Welches Fotoziel haben Sie als Nächstes angepeilt, Weilburg oder Wetzlar vielleicht?

Nuhr: Eher weniger. Ich komme gerade aus Sri Lanka wieder. Die nächste Reise geht vermutlich in den Iran.