Konzert

„Johnny no Cash“ in der Waggonhalle

Konzert Mitreißende Rhythmen

Marburg Was wäre, wenn Johnny Cash und Elvis Presley ein gemeinsames Konzert geben würden? Ein Konzert mit tollen Songs, mitreißenden Rhythmen und einfühlsamen Balladen. Die Band „Johnny no Cash“ bringt dieses Programm auf die Bühne. Am Freitag, 15. Juni, spielt die Band um 20 Uhr in der Waggonhalle (Rudolf-Bultmann-Str. 2a).

