Von Gert Heiland

„Musiker werden ja nicht alt“

Interview Bernd Schöne ist seit 40 Jahren auf den Showbühnen zu Hause

Wetzlar Geboren am 1. Oktober 1949 in Wetzlar, Hauptschulabschluss, Dekorateur. Soweit das. Das wahre Leben Bernd Schönes beginnt vor 40 Jahren: Am 28. Mai 1978 steht er das erste Mal auf der Showbühne und hat sie nie wirklich verlassen.

Copyright © mittelhessen.de 2018