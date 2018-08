Kirche

„Schola“ aus Limburg gestaltet Konzert

Musik „200 Jahre Pfarrkirche“ in Hadamar

Hadamar Am Sonntag, 19. August, beginnt um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche „St. Johannes Nepomuk“ in Hadamar ein Konzert.

