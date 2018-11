„Voice of Germany“: Erste Hürde ist genommen

Unterhaltung Battles mit Kathrin „Kaye-Ree“ Eftekhari starten

Hünfelden Ring frei für die „Battles“ am Donnerstag, 22. November, 20.15 Uhr in SAT.1: Kathrin „Kaye-Ree“ Eftekhari (39) aus Hünfelden gegen Malin Lewis (25) aus Bochum mit „Tears Dry On Their Own“ von Amy Winehouse.

