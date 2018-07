Achterbahn in der Arena

Einige Fans sind derart „atemlos“, dass sie buchstäblich ihr Leben riskieren, um nicht den Beginn der phänomenalen Show zu verpassen: Im Verkehrschaos rund um die Arena parken sie ihre Autos auf einer Behelfsausfahrt der A3, andere Fahrer lassen Beifahrer auf dem Standstreifen aussteigen. Auch Busse öffnen auf der Autobahn die Türen, damit die Fans pünktlich ankommen. Das gelingt dennoch vielen nicht.

Aber Helene Fischer startet zum Glück eine Viertelstunde später, nachdem Ben Zucker mit seiner kratzigen Stimme die Arena schon ordentlich aufgeheizt hat, was angesichts der subtropischen Temperaturen kaum nötig war. Es sei die bislang „heißeste Show“ ihrer Stadion-Tournee 2018, begrüßt Helene Fischer dann auch die 45 000 in der Arena.

Am heutigen Sonntagabend endet die Tour in Stuttgart. 1,2 Millionen Menschen werden ihre Helene dann bei dieser und der vorangegangenen Hallen-Tour live erlebt haben – „die erfolgreichste Tournee Europas der letzten Jahre“, wie der Veranstalter Semmel Concerts stolz bilanziert.

Da lief nicht immer alles nach Plan. Im Februar zog sich Helene Fischer einen Infekt zu. Sieben Konzertabsagen waren die Folge. Die „Bild“-Zeitung befürchtete damals Schlimmes: „Kann sie nie wieder singen?“, lautete die Frage in den bekannten großen Buchstaben.

Und ob sie singen kann! So gerühmt die Effekte ihrer Show auch sind: Auch Helene Fischers Stimme ist ein Phänomen. Sie trifft die Töne besser als mancher Weltstar. Um es mit einem ihrer Hits zu sagen: „Fehlerfrei.“

Im Glück, wer jetzt sagen kann: „Und morgen früh küss’ ich dich wach“

Das knapp zweieinhalbstündige Konzert – ohne Pause – ist eine „Achterbahn“ für den Star auf der Bühne und für das Publikum gleichermaßen, wobei die meisten Zuschauer, stünden sie statt ihrer Helene im Verfolger, schon nach fünf Minuten „atemlos“ wären. Von Erschöpfung bei Fischer dagegen: Keine Spur! Und den Kameras, die die erfolgreichste Künstlerin des Kontinents auf Großleinwände übertragen, entgeht nichts.

Fischers Bühnenshow ist oft beschrieben worden und doch unbeschreiblich. Ein paar Zahlen lassen erahnen, was in Frankfurt passiert ist: 500 Kilogramm Pyrotechnik, 200 Kilo Konfetti, 60 Flammendüsen, 35 Nebelmaschinen, eine LED-Fläche von 1000 Quadratmetern, 134 Musiker und Tänzer. Transportiert wird das 1500 Tonnen schwere Equipment in 65 Trucks und fünf Nightlinern, vier Generatoren erzeugen den Strom für die Show – so viel wie zur selben Zeit eine Kleinstadt verbraucht.

Die Show, bis ins Detail und in nicht kopierbarer Perfektion auf Helene Fischer zugeschnitten, lässt manchmal vergessen, dass man sich eigentlich in einem Konzert befindet. Angesichts des Akustik-Problems der Commerzbank-Arena, über das sich schon etliche Weltstars zu Recht geärgert haben, ist das allerdings mehr als ein Trost. Gerne würde man, etwa auf der Osttribüne, alles verstehen, wenn Helene Fischer zwischen den Songs Worte an ihre Fans richtet. Aber die Überlagerungen der Boxen machen das unmöglich, wobei der Ton in anderen Bereichen der Arena durchaus in Ordnung ist.

Für Fischer-Fans ist das ohnehin kein Problem. In Frankfurt sind sie alle textfest, „losgelöst, frei“ und hoffen, „das geht nie vorbei“ – dieser Abend „mitten im Paradies“, in dem sich alle spätestens fühlen, als der Star im „Helene-Mobil“ durch das Stadionrund fährt.

Gänsehautmomente? Am laufenden Band. Bei Schlagern wie „Nur mit Dir“ sowieso. Aber wer Helene Fischers „Ave Maria“ kennt, weiß, dass sie auch leise kann. „Lieb mich“ singt sie in Frankfurt. Im Glück, wer jetzt sagen kann: „Und morgen früh küss’ ich dich wach.“