And the Oscar ... läuft in Marburg

„Für Kinobetreiber ist es eine Frage der Ehre, zu der Oscarverleihung etwas Besonderes anzubieten“, sagt die Marburger Cineplex-Chefin Marion Closmann. Deshalb findet im Cineplex und im Capitol am 25., 27. und 28. Februar ein Oscar-Filmfestival statt.

Noch vor der Verleihung der kleinen goldenen Statuette am 4. März in Los Angeles sind in den beiden Marburger Kinos die nominierten Filme aus den Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bester Haupt-“ und „Bester Nebendarsteller“ sowie einige der nominierten Animationsfilme in ausgewählten Vorstellungen zu sehen.

„Wir haben so etwas schon immer geplant und in diesem Jahr hat es endlich geklappt“, sagt Closmann über die Ausrichtung des Filmfestivals. „Wir wollen diesen Event nutzen, damit möglichst viele Gäste Gelegenheit bekommen, die Nominierten auf der großen Leinwand zu erleben.“

Guillermo del Toros Liebesdrama „Shape of Water“ ist insgesamt 13 mal nominiert

Das Besondere: Mit Christopher Nolans Kriegsdrama „Dunkirk“, dem gefeierten Horror-Drama „Get Out“ und Pixars Animations-Hit „Coco – Lebendiger als das Leben!“ sind dabei auch Filme zu sehen, die schon lange nicht mehr im regulären Programm laufen.

Auf der anderen Seite sind bei dem Filmfestival mit „Call Me by Your Name“, „Molly's Game“, „I, Tonya“ und „Florida Project“ auch Oscar-Favoriten dabei, deren Deutschlandstart teils noch in weiter Ferne liegt. „Das hat in diesem Jahr gut gepasst“, sagt Closmann. „Bei den Nominierten sind diesmal nämlich auch viele aktuelle Filme, wie ,Shape of Water‘ oder ,Alles Geld der Welt‘ – und die Filmverleihe haben uns die Möglichkeit gegeben, auch Vorpremieren zu Filmen zu zeigen, deren Deutschlandstart noch etwas weiter entfernt liegt.“

Ein ganz heißer Kandidat für (mindestens) einen Oscar ist dabei etwa Guillermo del Toros („Pan’s Labyrinth“, „Pacific Rim“) ungewöhnlicher Liebesfilm „Shape of Water“, der derzeit auch noch im regulären Kinoprogramm zu sehen ist. Satte 13 mal ist der Film über eine taubstumme Frau, die sich in ein Amphibienwesen verliebt, nominiert, darunter in den wichtigen Kategorien als „Bester Film“, „Beste Regie“ und „Beste Hautdarstellerin“.

In der Vorpremiere ist das Biopic „I, Tonya“ über die Eiskunstläuferin Tonya Harding (Margot Robbie) zu sehen, die bei den Olympischen Winterspielen 1994 versucht haben soll, ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan auszuschalten. Ihr Ehemann soll ihrer Konkurrentin hierzu zusammen mit ein paar bezahlten Schlägern ein Bein brechen. Der Vorfall wurde als Eisenstangen-Anschlag bekannt. Nominiert ist der Film von Craig Gillespie für drei Oscars, unter anderem „Bester Film“.

„Dunkirk“ (acht Nominierungen) und „Die dunkelste Stunde“ (sechs Nominierungen) drehen sich beide um das Kriegsjahr 1940 und bieten eine britische Sicht auf den Kampf der Alliierten gegen Nazi-Deutschland. Während der Zuschauer bei Christopher Nolans „Dunkirk“ Mitten ins Gefecht um Dünkirchen hineingezogen wird, widmet sich Joe Wrights Historiendrama „Die dunkelste Stunde“ den ersten Wochen Winston Churchills als britischer Premierminister.

Jessica Chastain spielt in „Molly’s Game“ die ehemalige Profi-Skifahrerin Molly Bloom, die sich am Pokerspielen versucht. Regie geführt hat bei dem Drama, das für einen Oscar nominiert ist, Aaron Sorkin. Kinder kommen bei den Animationsfilmen „Coco - Lebendiger als das Leben, (zwei Nominierungen) „Boss Baby“ (eine Nominierung) und „Ferdinand: Geht stierisch ab!“ (eine Nominierung) sicherlich auf ihre Kosten.

Im Rahmen des Oscar-Filmfestes werden die Nominierten zum besonderen Preis gezeigt. Unter anderem wird ein vergünstigter Festival-Pass für bis zu fünf Filme angeboten.

Das komplette Filmprogramm des Marburger Oscar-Festivals und die Spielzeiten am 25., 27. und 28. Februar finden Sie im Internet unter: www.cineplex.de/filmreihe/oscar-festival/2370/marburg/

