Anmelden zur Tanzmatinee

Ebsdorfergrund-Heskem Am Samstag, 10. November, findet in der Großsporthalle in Heskem-Mölln die 20. Ausgabe der Jazz-, und Showtanzmatinee statt. Die Tanzmatinee, die von der Gemeinde Ebsdorfergrund veranstaltet und in diesem Jahr vom Schützenverein Leidenhofen mit organisiert wird, hat wieder einiges zu bieten: Über 25 Tanzgruppen werden sich ab 14 Uhr mit glamourösen Showeinlagen, professionellen Choreographien und tänzerischen Darbietungen in der Großsporthalle in Heskem-Mölln präsentieren. Es gibt zu Speisen und Getränke. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Veranstaltung frei.

