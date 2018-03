Backstage bei den Powers

VERLOSUNG Leser gewinnen Blick hinter die Show-Kulissen

Wetzlar Ob Bühnentechnik, Koch oder Bügeleisen, für ihr Konzert in der Arena haben Al Bano und Romina Power alles aus Brindisi mitgebracht. Am Donnerstag, 22. März, stehen sie zum letzten Mal in Hessen auf der Bühne – und Sie können dabei sein.

