Vernissage

Bilder von der Tafelrunde

VERNISSAGE Ausstellung über Artus öffnet Mittwoch

Wetzlar Am Mittwoch, 5. September, wird in der „Phantastischen Bibliothek“ in Wetzlar um 18 Uhr die Ausstellung „Artus, König von Camelot“ eröffnet, die Figuren und Szenen der Artus-Erzählung zeigt, aber auch mythische Landschaften und mittelalterlich anmutende Porträts. Die 11- bis 14-Jährigen der Malschule von Anne Held haben sich dafür sowohl von den Geschichten als auch von historischen Gemälden inspirieren lassen. Maren Bonacker und Frank Bäcker erzählen, was es mit Camelot und König Artus auf sich hat.

