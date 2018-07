Bilder zum Anfassen und Eintauchen

Kunst Ausstellung „Berührende Farbspiele“ von Dorothea Beer-Kramer in Gießen

Gießen Leuchtende Farben und Farbkombinationen machen die Bilder von Dorothea Beer-Kramer aus. Zu sehen sind sie in der Ausstellung „Berührende Farbspiele – Bilder zum Anfassen und Eintauchen“ in der Kreisverwaltung am Riversplatz.

