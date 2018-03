Theater

Blauer Tag bei „Der Auftrag“

Marburg In Heiner Müllers Stück „Der Auftrag“ sollen drei französische Revolutionäre in Jamaika einen Sklavenaufstand anfachen. Als die Revolution in der Heimat scheitert, erlischt auch ihr Auftrag – oder nicht? Unter den Revolutionären entbrennt ein existenzieller Streit. Am Donnerstag, 15. Februar, ist „Blauer Tag“ beim Hessischen Landestheater, das bedeutet für die Vorstellung „Der Auftrag“ gibt es an der Kasse zwei Karten zum Preis von einer.

