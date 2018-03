Fotografie

Das Beste aus dem Leica-Oskar-Barnack-Wettbewerb

Ausstellung Preisträgerfotografien und mehr von 2. März an in der Wetzlarer Leica-Galerie

Wetzlar Gute Fotografie ist ab Freitag, 2. März, in der Leica-Galerie zu sehen. Gezeigt werden unter anderem die Werke der beiden Gewinner des Leica-Oskar-Barnack-Awards 2017. In der Hauptkategorie ging der 1. Preis an den Norweger Terje Abusdal, der mit der Serie „Slash & Burn“ die Jury überzeugte. Er porträtierte ebenso mystisch wie eindrücklich die Waldfinnen, eine in Norwegen inzwischen staatlich anerkannte Minderheit.

