Den Habicht als Täter entlarvt

Ausflug NAJU-Gruppen des Kreises besuchen Vogelschutzwarte in Frankfurt

Marburg/Biedenkopf/Frankfurt Was fressen Eulen und wie schaffen sie es, in der Dunkelheit ihre Beute zu finden? Antwort auf diese und andere Fragen bekamen jetzt die Kinder der Naturschutzjugend im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Frankfurt.

