Von Julia Mädrich

Die Welt – verbunden durch die Musik

KONZERT „Joy of Life“ singt in Pfarrkirche

Marburg Ein kunterbuntes Lieder-Repertoire, raffinierte Arrangements und die greifbare Freude am Musizieren steckten das Publikum am Sonntag an und sorgten für gute Laune in der Pfarrkirche.

