Lesung

Ein „Prinz“ zu Gast in Wetzlar

Wetzlar Sebastian Krumbiegel kennt man vor allem als Mitglied der „Prinzen“. Doch er ist auch Autor und stellt sein Buch „Courage zeigen – Warum ein Leben mit Haltung gut tut“ in Wetzlar vor. Er wird daraus vorlesen und Songs dazu spielen. Krumbiegel ist Leipziger, dort geboren und zu Hause. Gerade 50 Jahre alt geworden, zieht er eine Zwischenbilanz seines Lebens und fragt sich: Wofür habe ich mich bis heute stark gemacht, wann fehlte mir Mut, und was lerne ich aus all dem?

Copyright © mittelhessen.de 2018