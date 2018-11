Bühne

Ein Abend zu Kurt Tucholsky

Konzert Lieder und Gedichte in Galerie JPG

Marburg Das Theater Gegenstand präsentiert zeigt seinen Kurt-Tucholsky-Abend: Getreu dem Zitat „Sprache ist eine Waffe. Haltet sie scharf“ findet dieser am 8. Dezember (Samstag) um 20 Uhr in der Galerie JPG in Marburg (Weidenhäuser Str. 34) statt.

