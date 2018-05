Eindrückliches Plädoyer fürs Theater

SCHAUSPIEL Premiere des Stücks "My Self" im Theaterstudio in Gießen

GIESSEN Zum Abschluss der Saison ein unterhaltsamer, nachdenklicher Abend über Schauspieler, ihren Beruf, Entwicklung und Ambitionen. Das Publikum war ganz bei der Sache, applaudierte und amüsierte sich grenzenlos in knapp anderthalb Stunden.

Copyright © mittelhessen.de 2016