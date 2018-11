Von Markus Fritsch

Eine Institution wird 40

Bildung Anne Held und die 1. Wetzlarer Malschule begehen Jahrestag

Wetzlar 40 Jahre ist es her, dass Anne Held die 1. Wetzlarer Malschule gegründet hat. Sie leitet sie noch heute. Ein Grund, um sich mit ihr zu treffen, aber auch zum Feiern, und zwar am 2. Dezember ab 15 Uhr in den Räumen der „Schnittmenge“.

Copyright © mittelhessen.de 2018