MUSIK Benefizkonzert mit Ellen Greiner

Ellen Greiner musiziert

Konzert Tanzdramen: „Verloren – Vergessen – Vergangen“

Marburg Eine musikalisch-literarische Betrachtung bedeutender Tanzdramen des 19. und 20. Jahrhundert wird am Donnerstag, 15. März, um 16 Uhr in der Aula auf dem blista-Campus in Marburg (Am Schlag 2) inszeniert.

