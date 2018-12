Von Heiner Schultz

Figurativ und flüchtig

Ausstellung Tobias Hantmann stellt die Frage, was ein Bild ausmacht

GIESSEN Neue Ansichten bringt die Ausstellung von Tobias Hantmann in der Kunsthalle Gießen mit sich. Die „Teppichbilder“ des gebürtigen Allgäuers brechen mit den Sehgewohnheiten der Betrachter. In „Staying with the Pictures“ geht es um die Frage, was ein Bild ausmacht.

Copyright © mittelhessen.de 2018