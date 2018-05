Vernissage

Fotografien anschauen

KUNST Anna Ducrocq stellt „Menschenbilder“ vor

Marburg-Wehrda Bilder der Fotografin Anna Ducrocq sind ab Freitag, 25. Mai, in der Ausstellung „Menschenbilder“ im Elektro-Secondhandkaufhaus relectro im Kaufpark Wehrda (Im Schwarzenborn 2b) zu sehen. „Menschen, ihre Ausdrucksformen und Lebensgeschichten faszinieren mich. Menschen sind für mich unendlich facettenreich, komplex, unterschiedlich, ähnlich, einfach und gleichzeitig so rätselhaft, sodass ich sie nie ganz erfassen kann und sie mich immer wieder in Staunen versetzen. Meine Bilder von Menschen sind Momentaufnahmen meiner persönlichen Wahrnehmung, Augenblicke, die die Aufmerksamkeit meiner Augen, meines Geistes und meines Herzens auf sich gezogen haben“, sagt die Fotografin.

