Gemeinsame Zeit nutzen

Dort hat die Bestsellerautorin in Sachen Wölfe und Hunde ihr neues Werk vorgestellt: „Die Weisheit alter Hunde“ (Random House).

Hauptperson war irgendwie aber Shira, die 13 Jahre alte Labradorhündin Radingers. Sie strolchte ab und an durch die Reihen und holte sich Streicheleinheiten ab. Und sie wusste genau, bei wem sie gut wegkam, eben die Weisheit alter Hunde.

Warum dieses Buch? Nun, so Radinger, weil ihre Hündin alt ist und auch sie älter wird. Und von Hunden könne man lernen, wie man gut altert, nicht mehr dem Eichhörnchen nachjagt (der Hund) wie früher, sondern sich die Sache in Ruhe betrachtet. Shira sei inzwischen „von der Überholspur auf der Autobahn in eine ruhige Sackgasse abgebogen“.

Das Alter sei die Zeit, wo der Mensch dem Vierbeiner etwas von der bedingungslosen Liebe zurückgeben könne, die der einem entgegenbringe. Man müsse sich auf neue Bedürfnisse einstellen, was Ernährung, Bewegung und geistige Fitness angeht, aber auch eine liebevolle Betreuung leisten.

Radinger warb für eine Vorsorgevollmacht für das Tier. Für den Fall, dass dem Menschen etwas passiert, müsse klar sein: Wer bekommt den verwaisten Hund, die Katze? Wichtig sei auch, dass im Fall der Fälle jemand weiß, dass da ein Tier alleine zu Hause ist (Stichwort Hundenotfallkarte).

Vorsorgen für den Fall der Fälle

Aber was lernt man von alten und weisen Hunden?

Zum Beispiel Geduld, das wisse, wer im Regen darauf warte, dass der Senior im Garten sein Geschäft macht.

Zum Beispiel Gelassenheit, also hinzunehmen, was man nicht ändern kann, sei es auch noch so schlimm. Das könnten alle Hunde.

Zum Beispiel, dass Reue nichts bringt. „Wichtig ist, was wir heute tun und nicht das, was wir nicht getan haben.“ Radinger appellierte, möglichst viel Zeit mit seinem Tier (freilich auch seinen Menschen) zu verbringen, all das zu tun, was man gemeinsam machen wollte und immer wieder aufgeschoben habe. Und Prioritäten zu setzen, so wie sie die Wolfsforschung für ihre alte Hündin zu Hause aufgeben habe, zumindest so lange Shira lebt; sie will für sie da sein. Bis zuletzt. Auch das gehörte dazu: das Kapitel Verlust und Trauer. Darum Radingers Appell, die gemeinsame Zeit zu genießen und sie gemeinsam auszufüllen.

Und wenn dann der alte Hund gegangen ist und es einen anderen geben soll, dann, so ihre Bitte, „schauen Sie doch mal im Tierheim nach. Da sitzen so viele tolle, auch ältere Hunde.“ (gh)