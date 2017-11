Von Klaus-J. Frahm

Goetheschule trifft Kunstverein

Ausstellung Zwölf Jugendliche des Kunstleistungskurses zeigen Werke zum Thema Zeit

Wetzlar Immer wieder werde der Wunsch laut, mehr Jugend in den Kunstverein zu bekommen, so dessen Vorsitzender Gert Heiland, und am Sonntag konnte er feststellen: „Heute ist uns das gelungen.“ Etwa 100 Gäste waren zur Vernissage in die Galerie im Alten Rathaus gekommen.

