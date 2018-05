Vernissage

Groß zeigt Holzschnitte

AUSSTELLUNG Annäherung an jüdische Kultur

Weimar-Roth Der heimische Künstler Heinrich Groß hat etwa zwanzig Arbeiten - monochrome und Farbholzschnitte sowie andere Arbeiten eigens für die Synagoge in Roth geschaffen. Am Freitag, 25. Mai, lädt der Arbeitskreis in die Landsynagoge um 19 Uhr zur Vernissage ein. In der Ausstellung „Torah und Schofar. Begegnungen mit jüdischer Kultur“ nähert sich Groß der jüdischen Kultur. Professor Dr. Siegfried Becker führt in die Ausstellung ein. Pfarrer Wolfgang Gerhard aus Niederwalgern umrahmt die Eröffnung musikalisch mit seiner Klarinette.

