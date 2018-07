Jugendförderung

Hexen auf der Spur

FERIEN Mädchen in Marburg unterwegs

Marburg In der letzten Sommerferienwoche sind Mädchen von 8 bis 12 Jahren eingeladen, mit der Jugendförderung in und um Marburg auf Spurensuche nach dem Leben und Wirken von Hexen zu gehen. Von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August, treffen sich die Teilnehmerinnen jeden Tag von 14 bis 18 Uhr auf dem Schulhof der Sophie-von-Brabant-Schule (Willy-Mock-Straße) bei den alten Zirkuswagen der Jugendförderung. Es werden Kräuter gesammelt und bestimmt, ein Herbarium angelegt, Zaubermittel, Salben und Heilgetränke hergestellt. Außerdem steht eine Stadtführung zum Thema „Hexen in und um Marburg“ auf dem Programm. Anmeldungen unter www.ferien.marburg.de.

