Von Sabine Gorenflo

Höhner-Chef verrät: "Wir sind Heimschläfer"

Interview Frontmann Henning Krautmacher spricht mit dem TAGEBLATT über Erfolge, Familie und wie er zum Malen kam

WEILBURG „Weilburg goes Kölsch“ heißt es am dritten Tag von „Pop am Fluss“ am 2. Juli. Eine der beliebtesten Kölner Bands rockt Weilburg – die „Höhner“. Im Interview mit dem TAGEBLATT erzählt Frontmann Henning Krautmacher (60), was den Erfolg der Band ausmacht.

