Impulse zum Weiterdenken geben

Gesellschaft Sonntag beginnt die neue Veranstaltungsreihe „Wetzlarer Clubgespräche“

Wetzlar Wenn aktuell Pro-bleme auftauchen, sind die Schuldigen oft schnell ausgemacht: „die da oben“, „die in Berlin“, „die Merkel“. Der Frage, warum sich viele von „der Politik“ abgewandt haben und einfache Antworten suchen, will man in der „KulturStation“ nachgehen.

