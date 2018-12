Irische Tänzer fegen über die Bühne

Limburg Am Donnerstag, 6. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Limburg die Show „Dance Masters – Best of Irish Dance“. Die irischen Stepptänzer nehmen die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die 200-jährige Geschichte dieser Tanzform. Unterstützt werden die Profitänzer dabei von original irischer Live-Musik. Die Gitarren-Rhythmen und Geigen-Klänge, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der Band komplettieren die Show. Eintrittskarten sind zum Preis ab 42,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

