Konzert

Jazz erleben mit den New Orleans Shakers

Quartett Konzert im Turm-Pavillon

Marburg New Orleans Jazz können Jazzfreunde am heutigen Freitag, 7. September, erleben. Im Pavillon des Kaiser-Wilhelm-Turms auf Spiegelslust in Marburg (Hermann-Bauer-Weg 2) spielen ab 20 Uhr die „New Orleans Shakers“.

