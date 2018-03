WETZLAR Klezmer und jiddische Musik bekommen die Gäste am Freitag, 22. Juli, vom Duo "New Yiddish Song" zu hören. Sängerin Sveta Kundish und Patrick Farrell (Akkordeon) stehen ab 20 Uhr in der Wetzlarer "KulturStation" (Brodschirm 5 - 7) auf der (...)