Konzertabend bietet Chormusik und Kulinarische Köstlichkeiten

Hadamar Am Samstag, 1. September, beginnt um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche in Hadamar ein Liebfrauenkonzert der Kulturvereinigung Hadamar. Unter dem Titel „All night, all day“ tritt die 50-köpfige Chorvereinigung „Liedertafel“ Oberzeuzheim unter Leitung von Jürgen Faßbender auf.

