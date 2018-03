Von Heiner Schultz

Kunststücke des OKB

AUSSTELLUNG Vielfalt der Themen und Techniken im Stadthaus

WETZLAR "Kunststück!" heißt die aktuelle Ausstellung des Oberhessischen Künstlerbunds (OKB) im Stadthaus am Dom. Die in jeder Hinsicht gelungene Schau bietet große Abwechslung und nicht selten herausragende expressives Niveau. Am Freitag war die sehr gut besuchte Eröffnung.

Copyright © mittelhessen.de 2015